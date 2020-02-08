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У Луцьку випустили перший
український 8-метровий...

У Луцьку випустили перший український 8-метровий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 08:03

У Луцьку випустили перший український 8-метровий...

Пропонуємо до обговорення:
У Луцьку на заводі електротранспорту (ЗЕТ) випустили перший український 8-метровий електробус ЗЕТ 8-120, який вже вирушив у тестову експлуатацію.

Дивися повний текст У Луцьку випустили перший український 8-метровий електробус (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 08:03

Какое оно убогое на вид... и причем тут фразы - "первый украинский"??
По Львову например давно электробусы Электроновские ездят..
Зображення...
А тот хлам что в статье .. так по Львову мер Садовой их запретил и постепенно убирают с городских маршрутов.. так на села в пригородные только оставляют...
Джон
 
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