У Луцьку на заводі електротранспорту (ЗЕТ) випустили перший український 8-метровий електробус ЗЕТ 8-120, який вже вирушив у тестову експлуатацію.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 08:03
У Луцьку випустили перший український 8-метровий...
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Дивися повний текст У Луцьку випустили перший український 8-метровий електробус (фото).
Додано: Пон 10 лют, 2020 08:03
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