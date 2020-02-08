|
|
У Луцьку випустили перший український 8-метровий...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 08:03
Пропонуємо до обговорення:
У Луцьку на заводі електротранспорту (ЗЕТ) випустили перший український 8-метровий електробус ЗЕТ 8-120, який вже вирушив у тестову експлуатацію.
Дивися повний текст У Луцьку випустили перший український 8-метровий електробус (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93386
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:26
ну почему он такой унылый?...
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:50
Потому что зеленый ...
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему