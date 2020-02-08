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Google Maps отримали нові
функції та дизайн (фото, відео)

Google Maps отримали нові функції та дизайн (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:14

Google Maps отримали нові функції та дизайн (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Додаток Google Maps відмічає свій 15-річний ювілей і з цього приводу компанія вирішила оновити застосунок і дати йому нові функції та дизайн.

Дивися повний текст Google Maps отримали нові функції та дизайн (фото, відео).
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І чого, з переліченого, не було раніш?
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