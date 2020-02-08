Додаток Google Maps відмічає свій 15-річний ювілей і з цього приводу компанія вирішила оновити застосунок і дати йому нові функції та дизайн.
Дивися повний текст Google Maps отримали нові функції та дизайн (фото, відео).
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Додано: Пон 10 лют, 2020 09:14
Google Maps отримали нові функції та дизайн (фото, відео)
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Дивися повний текст Google Maps отримали нові функції та дизайн (фото, відео).
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:07
І чого, з переліченого, не було раніш?
Хоча самій програмі 1000 балів.
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