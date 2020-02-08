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Майже 10% ВВП: у Нацбанку
повідомили, скільки потрібно...

Майже 10% ВВП: у Нацбанку повідомили, скільки потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:20

Майже 10% ВВП: у Нацбанку повідомили, скільки потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Національного банку України для того, аби здійснити виплатити всі валютні борги на 2020 рік потрібно залучити додаткові 9 мільярдів доларів.

Дивися повний текст Майже 10% ВВП: у Нацбанку повідомили, скільки потрібно грошей для виплати валютних боргів у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:20

Выплаты валютного долга в 9 млрд вообще никак не равно "надо привлечь дополнительно 9 млрд". Идиоты статьи пишут
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:59

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Національного банку України для того, аби здійснити виплатити всі валютні борги на 2020 рік потрібно залучити додаткові 9 мільярдів доларів.

Дивися повний текст Майже 10% ВВП: у Нацбанку повідомили, скільки потрібно грошей для виплати валютних боргів у 2020 році.

Красиво "посчитали".
А если посчитать выплату ВСЕХ долгов, а не только валютных?

Для более красивых цифр, можно указывать суммы выплат долгов в йенах или шв.франках, там тоже немного :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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