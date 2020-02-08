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Майже 10% ВВП: у Нацбанку повідомили, скільки потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:20
Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Національного банку України для того, аби здійснити виплатити всі валютні борги на 2020 рік потрібно залучити додаткові 9 мільярдів доларів.
Дивися повний текст Майже 10% ВВП: у Нацбанку повідомили, скільки потрібно грошей для виплати валютних боргів у 2020 році
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Додано: Пон 10 лют, 2020 09:20
Выплаты валютного долга в 9 млрд вообще никак не равно "надо привлечь дополнительно 9 млрд". Идиоты статьи пишут
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Додано: Пон 10 лют, 2020 09:59
Красиво "посчитали".
А если посчитать выплату ВСЕХ долгов, а не только валютных?
Для более красивых цифр, можно указывать суммы выплат долгов в йенах или шв.франках, там тоже немного
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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