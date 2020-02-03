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Україна - на 107-й позиції в
рейтингу найдорожчих країн...

Україна - на 107-й позиції в рейтингу найдорожчих країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:22

Україна - на 107-й позиції в рейтингу найдорожчих країн...

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчою державою серед інших визнано Швейцарію.

Дивися повний текст Україна - на 107-й позиції в рейтингу найдорожчих країн світу (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:23

Сайт відвертий брехунець. Навіть по Groceries Index, порівнюючи Україну, Польщу та США - згідно з даними сайту маємо, що в Україні найдешевша їжа, а США - найдорожча, і навіть більше ніж в 2 рази дорожча від нашої.
Фактичні вартості товарів не відповідають даній статистиці.
Якщо кому цікаво - оригінал https://ceoworld.biz/2020/02/03/most-expensive-countries-in-the-world-to-live-in-2020/
jeugen
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