Найдорожчою державою серед інших визнано Швейцарію.
Дивися повний текст Україна - на 107-й позиції в рейтингу найдорожчих країн світу (таблиця).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:22
Україна - на 107-й позиції в рейтингу найдорожчих країн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна - на 107-й позиції в рейтингу найдорожчих країн світу (таблиця).
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:23
Сайт відвертий брехунець. Навіть по Groceries Index, порівнюючи Україну, Польщу та США - згідно з даними сайту маємо, що в Україні найдешевша їжа, а США - найдорожча, і навіть більше ніж в 2 рази дорожча від нашої.
Фактичні вартості товарів не відповідають даній статистиці.
Якщо кому цікаво - оригінал
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