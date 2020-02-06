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Deutsche Bahn представив
оновлений Stadler Kiss (фото)

Deutsche Bahn представив оновлений Stadler Kiss (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:52

Deutsche Bahn представив оновлений Stadler Kiss (фото)

Пропонуємо до обговорення:
5 лютого Deutsche Bahn офіційно представив перший оновлений двоповерховий Stadler Kiss.

Дивися повний текст Deutsche Bahn представив оновлений Stadler Kiss (фото).
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Это про Украину?
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У немцев наверняка коррупция. Ведь все знают, что пассажирские перевозки убыточны. Доказано найем&лещенко
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в рамках благотворительности могли бы подарить старые нам - колесные пары поменять под нашу колею и вуаля - покращення!
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