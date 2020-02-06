5 лютого Deutsche Bahn офіційно представив перший оновлений двоповерховий Stadler Kiss.
Дивися повний текст Deutsche Bahn представив оновлений Stadler Kiss (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:52
Deutsche Bahn представив оновлений Stadler Kiss (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Deutsche Bahn представив оновлений Stadler Kiss (фото).
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:19
У немцев наверняка коррупция. Ведь все знают, что пассажирские перевозки убыточны. Доказано найем&лещенко
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:48
в рамках благотворительности могли бы подарить старые нам - колесные пары поменять под нашу колею и вуаля - покращення!
|