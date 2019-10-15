За чотири доби додаток "Дія" завантажили понад 1 мільйон українців, з яких майже половина отримали водійські посвідчення онлайн.
Дивися повний текст \"Дія\" випередила \"TikTok\" в App Store: додаток вже завантажили мільйон українців.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:54
"Дія" випередила "TikTok" в App Store: додаток вже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Дія\" випередила \"TikTok\" в App Store: додаток вже завантажили мільйон українців.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:13
sal
і нічо. Не хотів народ сім-карти по паспорту, тепер прям в смартфон сумнівний додаток
ставить під радісне улюлюкання спецслужб, диджиталізація у всій красі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:26
І те що продукти нової влади для людей користуються попитом у людей, а не так як було зазвичай.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:45
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:29
Уявляєте ті хто боїться про спецслужби і не зареєстрований в соц мережах і ніде ні коли не користувався інтернетом, ви можете не ставити додаток і не переживати. А хто хоче користуватись правами тех.паспортом в смартфоні так зручніше , то будь ласка.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:37
Это как диджитализировать дворника. Давать ему задания через смартфон - убрать там 100м, а потом там 200м, при этом этом оставив в руках обычную метлу.
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