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"Дія" випередила "TikTok" в
App Store: додаток вже...

"Дія" випередила "TikTok" в App Store: додаток вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:54

"Дія" випередила "TikTok" в App Store: додаток вже...

Пропонуємо до обговорення:
За чотири доби додаток "Дія" завантажили понад 1 мільйон українців, з яких майже половина отримали водійські посвідчення онлайн.

Дивися повний текст \"Дія\" випередила \"TikTok\" в App Store: додаток вже завантажили мільйон українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:54

И что?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:13

sal
і нічо. Не хотів народ сім-карти по паспорту, тепер прям в смартфон сумнівний додаток
ставить під радісне улюлюкання спецслужб, диджиталізація у всій красі.
omg
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І те що продукти нової влади для людей користуються попитом у людей, а не так як було зазвичай.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:45

  omg написав:sal
і нічо. Не хотів народ сім-карти по паспорту, тепер прям в смартфон сумнівний додаток
ставить під радісне улюлюкання спецслужб, диджиталізація у всій красі.

Эм... а чуть подробнее о проблемах с этим "сумнівний додаток" можно?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:29

Уявляєте ті хто боїться про спецслужби і не зареєстрований в соц мережах і ніде ні коли не користувався інтернетом, ви можете не ставити додаток і не переживати. А хто хоче користуватись правами тех.паспортом в смартфоні так зручніше , то будь ласка.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:37

Это как диджитализировать дворника. Давать ему задания через смартфон - убрать там 100м, а потом там 200м, при этом этом оставив в руках обычную метлу.
Finguru
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:13

  _hunter написав:
  omg написав:sal
і нічо. Не хотів народ сім-карти по паспорту, тепер прям в смартфон сумнівний додаток
ставить під радісне улюлюкання спецслужб, диджиталізація у всій красі.

Эм... а чуть подробнее о проблемах с этим "сумнівний додаток" можно?

Ну например имея ресурсы по смартфону отлавливать кого либо. Уклонистов и тд.

Если будет совершено преступление и ваш смарт при этом был где то рядом, вас затягают и вероятнее всего обвинят.
Ну или смарт три месяца находился в Польше, а по приезду на родину забыл налоги заплатить.
Фантазий на эту тему много.
Востаннє редагувалось p_a_l в Пон 10 лют, 2020 23:43, всього редагувалось 2 разів.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:16

  vitaliygoodlife написав:Уявляєте ті хто боїться про спецслужби і не зареєстрований в соц мережах і ніде ні коли не користувався інтернетом, ви можете не ставити додаток і не переживати. А хто хоче користуватись правами тех.паспортом в смартфоні так зручніше , то будь ласка.

Не зарегистрирован, смартфонов не имею.
Не являюсь рабом системы :D
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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