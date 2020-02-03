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Вартість реконструкції
Шулявського моста знову зросте

Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:55

Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

Дивися повний текст Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:55

Сколько там того перехода?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39

Получается что можно изначально указать минимальную цену на Прозоро. Потом все равно можно несколько раз поднять.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:49

Это просто дикость - ОПГ "Кличко-Столар" ворует в разы больше Кооператива Озеро!

Длина Шулявского путепровода - 0,16 км, из них над дорогой - 0,03 км. Стоимость строительства - 69 млн долларов.

Длина Крымского моста - 19 км, из них 7,5 км над водой. Стоимость строительства - 3,9 млрд долларов.

Если брать по общей длине, то метр Крымского получается = 3900 / 19000 = 0,2 млн долларов, Шулявского = 69 / 160 = 0,43 млн долларов.

Если брать по длине непосредственно мостов, то метр Крымского получается 3900 / 7500 = 0,52 млн долларов, Шулявского = 69 / 30 = 2,3 млн долларов.

Стоит ли говорить о том, где строительство более сложное. Также не учтено то, что Крымский мост - это де факто 2 моста, автомобильный и железнодорожный.

Все это делает строительство Шулявского недомоста (самой обычной авторазвязки, которых в больших городах сотни) в разы, а то и десятки раз дороже строительства Крымского моста. А ведь о том, сколько в РФ воруют на инфраструктурных стройках, легенды ходят!

Но, видимо, там где путинские олигархи учились, киевская власть преподавала...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:52

  zРадио написав:Это просто дикость - ОПГ "Кличко-Столар" ворует в разы больше Кооператива Озеро!
..

я тоже полагаю, что лучше бы привлекли Роттенбергов к данному проекту :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:53

Этот подъем, чтобы поделиться с теми, кто будет проверять предыдущие. Надеюсь.
astatempo
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