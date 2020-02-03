Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте

Додано: Пон 10 лют, 2020 12:42

Это просто праздник какой-то!



Длина Шулявского путепровода - 0,16 км, из них над дорогой - 30 метров. Стоимость строительства - 69 млн долларов.



Длина Крымского моста - 19 км, из них 7,5 км над водой. Стоимость строительства - 3,9 млрд долларов.



Если брать по общей длине, то метр Крымского получается = 3900 / 19000 = 0, млн долларов, Шулявского = 69 / 160 = 0,43 млн долларов.



Если брать по длине непосредственно мостов, то метр Крымского получается 3900 / 7500 = 0,52 млн долларов, Шулявского = 69 / 30 = 2,3 млн долларов.



Стоит ли говорить о том, где строительство более сложное. Также не учтено то, что Крымский мост - это де факто 2 моста, автомобильный и железнодорожный. Да и сухопутная его часть тоже стоит денег.



Все это делает строительство Шулявского недомоста (самой обычной авторазвязки, которых в больших городах сотни) в разы, а то и десятки раз дороже строительства Крымского моста. А ведь о том, сколько в РФ воруют на инфраструктурных стройках, легенды ходят!



Но, видимо, там где путинские олигархи учились, киевская власть преподавала...