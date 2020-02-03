Про це розповів перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.
Дивися повний текст Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:55
Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39
Получается что можно изначально указать минимальную цену на Прозоро. Потом все равно можно несколько раз поднять.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:53
Этот подъем, чтобы поделиться с теми, кто будет проверять предыдущие. Надеюсь.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:42
Это просто праздник какой-то!
Длина Шулявского путепровода - 0,16 км, из них над дорогой - 30 метров. Стоимость строительства - 69 млн долларов.
Длина Крымского моста - 19 км, из них 7,5 км над водой. Стоимость строительства - 3,9 млрд долларов.
Если брать по общей длине, то метр Крымского получается = 3900 / 19000 = 0, млн долларов, Шулявского = 69 / 160 = 0,43 млн долларов.
Если брать по длине непосредственно мостов, то метр Крымского получается 3900 / 7500 = 0,52 млн долларов, Шулявского = 69 / 30 = 2,3 млн долларов.
Стоит ли говорить о том, где строительство более сложное. Также не учтено то, что Крымский мост - это де факто 2 моста, автомобильный и железнодорожный. Да и сухопутная его часть тоже стоит денег.
Все это делает строительство Шулявского недомоста (самой обычной авторазвязки, которых в больших городах сотни) в разы, а то и десятки раз дороже строительства Крымского моста. А ведь о том, сколько в РФ воруют на инфраструктурных стройках, легенды ходят!
Но, видимо, там где путинские олигархи учились, киевская власть преподавала...
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:59
И как так можно?
Принцып закупок за гос. деньги:
1 - тендер
2 - договор
3 - выполнение работ
4 - принятие работ
Цена для исполнителя по факту может увеличится хоть в 10 раз, но стоимость договора должна оставаться неизменной или уменьшенной.
Работы выполняются согласно проэкта.
За проэкт по реконструкции думаю тоже денег заплатили.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:04
Re: Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
А можно это утверждение с пруфами ? А то сейчас получается, что практически на следующий день победитель тендера на Прозорро пишет слёзное письмо на Заказчика о том, что "закупочные цены на материалы поднялись, курс доллара подскочил и т.д." и тут бедный Заказчик понимает, что если он отменит этот Тендер и надо начинать всё с начала, то потеряет минимум 3-6 мес, а за это время Казначейство уже бюджетную статью может закрыть и тогда вообще не видать денег и начинается цирк - "хрен с вами - начинайте делать, потом разберемся."
|