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Вартість реконструкції
Шулявського моста знову зросте

Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:55

Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

Дивися повний текст Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:55

Сколько там того перехода?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39

Получается что можно изначально указать минимальную цену на Прозоро. Потом все равно можно несколько раз поднять.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:53

Этот подъем, чтобы поделиться с теми, кто будет проверять предыдущие. Надеюсь.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:59

  p_a_l написав:Получается что можно изначально указать минимальную цену на Прозоро. Потом все равно можно несколько раз поднять.

И как так можно?
Принцып закупок за гос. деньги:
1 - тендер
2 - договор
3 - выполнение работ
4 - принятие работ
Цена для исполнителя по факту может увеличится хоть в 10 раз, но стоимость договора должна оставаться неизменной или уменьшенной.
Работы выполняются согласно проэкта.
За проэкт по реконструкции думаю тоже денег заплатили.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:04

Re: Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте

  cannabis_ua написав:стоимость договора должна оставаться неизменной или уменьшенной.

А можно это утверждение с пруфами ? А то сейчас получается, что практически на следующий день победитель тендера на Прозорро пишет слёзное письмо на Заказчика о том, что "закупочные цены на материалы поднялись, курс доллара подскочил и т.д." и тут бедный Заказчик понимает, что если он отменит этот Тендер и надо начинать всё с начала, то потеряет минимум 3-6 мес, а за это время Казначейство уже бюджетную статью может закрыть и тогда вообще не видать денег и начинается цирк - "хрен с вами - начинайте делать, потом разберемся."
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:53

Re: Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте

  cannabis_ua написав:И как так можно?

Ну, :roll: если ты большой друг мера и тебя зовут Максим, тогда можно "смотреть в завтрашний день". И даже более чем.

Про тот факт, что сам конкурс был левый, где обе фирмы были одного хозяина, плюс поданы были поддельные документы - уже все и забыли :roll:

И чего то другого ждали от ворюг, которые даже на строительстве в Чернобыле не постеснялись отпилить пару лямов зелени?
Там всю ту опг садить давно пора, несмотря на былые звания и заслуги.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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