Про це розповів перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.
Дивися повний текст Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:55
Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39
Получается что можно изначально указать минимальную цену на Прозоро. Потом все равно можно несколько раз поднять.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:53
Этот подъем, чтобы поделиться с теми, кто будет проверять предыдущие. Надеюсь.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:59
И как так можно?
Принцып закупок за гос. деньги:
1 - тендер
2 - договор
3 - выполнение работ
4 - принятие работ
Цена для исполнителя по факту может увеличится хоть в 10 раз, но стоимость договора должна оставаться неизменной или уменьшенной.
Работы выполняются согласно проэкта.
За проэкт по реконструкции думаю тоже денег заплатили.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:04
Re: Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
А можно это утверждение с пруфами ? А то сейчас получается, что практически на следующий день победитель тендера на Прозорро пишет слёзное письмо на Заказчика о том, что "закупочные цены на материалы поднялись, курс доллара подскочил и т.д." и тут бедный Заказчик понимает, что если он отменит этот Тендер и надо начинать всё с начала, то потеряет минимум 3-6 мес, а за это время Казначейство уже бюджетную статью может закрыть и тогда вообще не видать денег и начинается цирк - "хрен с вами - начинайте делать, потом разберемся."
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:53
Re: Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
Ну, если ты большой друг мера и тебя зовут Максим, тогда можно "смотреть в завтрашний день". И даже более чем.
Про тот факт, что сам конкурс был левый, где обе фирмы были одного хозяина, плюс поданы были поддельные документы - уже все и забыли
И чего то другого ждали от ворюг, которые даже на строительстве в Чернобыле не постеснялись отпилить пару лямов зелени?
Там всю ту опг садить давно пора, несмотря на былые звания и заслуги.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:40
EKO
А де набу (тут треба булоб ще меншим шрифтом написати), де амку (шрифт аналогічний) і інші служби. Тут же явна державна зрада та розкрадання бюджетних коштів. Мабуть боксер сильніший за весь їхній полк і вони бояться його арештувати. А паровозика та микитасіка за спиною боксера не видно?
Віталію, навіщо Ви пійшли в політику? Загубили таку кар*єру... Чи може сурок заставив?
Додано: Сер 12 лют, 2020 05:21
Ну, директор национального антикоррупционого бюро самолично борется с коррупцией в поте лица, путем успешного внедрения в ряды коррупционеров. Проник так сказать в самое их логово
Про остальных - так тут такого мелкого шрифта нет
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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