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Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:36
EKO Дякую. Тепер я знаю як наголошувати і навпаки
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jeugen
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