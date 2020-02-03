RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вартість реконструкції
Шулявського моста знову зросте

Вартість реконструкції Шулявського моста знову зросте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:36

EKO Дякую. Тепер я знаю як наголошувати і навпаки
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 08.08.18
Подякував: 41 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо розрахункову вартість гектара землі в Україні
R2 » Сер 05 лют, 2020 05:42
6 685
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 19:58
Ratatui
Вартість залізничних квитків треба підвищити, але не...
R2 » Сер 05 лют, 2020 13:40
2 187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 14:37
_hunter
Знову 25. Чого чекати від курсу цього тижня?
R2 » Пон 03 лют, 2020 16:43
1 167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 16:43
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17445)
12.02.2020 11:03
EximBonus Bot (1153)
12.02.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.