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Мінціфри обіцяє не
будувати цифровий концтабір

Мінціфри обіцяє не будувати цифровий концтабір
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:37

Мінціфри обіцяє не будувати цифровий концтабір

Пропонуємо до обговорення:
Електронні порядку для призовників через додаток "Дія" розсилатися не будуть.

Дивися повний текст Мінціфри обіцяє не будувати цифровий концтабір.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:37

Спочатку добровільно а потім без варіантів. Як на рахунок закордонного паспорту без біоеметрії? Так само буде і з цим.
Nicolas21
 
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