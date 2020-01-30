Електронні порядку для призовників через додаток "Дія" розсилатися не будуть.
Дивися повний текст Мінціфри обіцяє не будувати цифровий концтабір.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:37
Мінціфри обіцяє не будувати цифровий концтабір
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінціфри обіцяє не будувати цифровий концтабір.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:37
Спочатку добровільно а потім без варіантів. Як на рахунок закордонного паспорту без біоеметрії? Так само буде і з цим.
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:32
Да небудет у нас работать не один цифровой ресурс , без ™Нотариального перевода лицензии открытого ПО на всех языках на которых теоремы пределов доказать можно .
А это и мова не войдёт в этот список .
|