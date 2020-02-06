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В "Нафтогазі" прогнозують
істотне падіння ціни на газ

В "Нафтогазі" прогнозують істотне падіння ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:00

В "Нафтогазі" прогнозують істотне падіння ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це Коболєв заявив в інтерв'ю.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" прогнозують істотне падіння ціни на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:00

как прогнозируют????
контракт на транзит давно подписан, цены на газ упали на 20% в европе еще до подписания контракта, а у нас только начали прогнозировать снижение???
я так понимаю то что они о себе говорили это даже не характеристика , а диагноз....
svetoch-10
 
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