Про це Коболєв заявив в інтерв'ю.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" прогнозують істотне падіння ціни на газ.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:00
В "Нафтогазі" прогнозують істотне падіння ціни на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" прогнозують істотне падіння ціни на газ.
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:00
как прогнозируют????
контракт на транзит давно подписан, цены на газ упали на 20% в европе еще до подписания контракта, а у нас только начали прогнозировать снижение???
я так понимаю то что они о себе говорили это даже не характеристика , а диагноз....
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:22
эти деятели уже рекомендовали закупить газ летом, для экономии
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