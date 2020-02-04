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Пенсійний фонд назвав середній
розмір пенсій для різних...

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій для різних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:10

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій для різних...

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір пенсійних виплат становить 3082,98 грн.

Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій для різних категорій (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:10

А никого не смущает в этой таблице пропажа 2,3% пенсионеров ( 260 тыс чел) ? Исходя из этих данных (11 млн 40 тыс пенсионеров) МЕДИАННАЯ (не средняя) пенсия 2900 грн
TUR
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