Середній розмір пенсійних виплат становить 3082,98 грн.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій для різних категорій (інфографіка).
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:10
Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій для різних...
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Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій для різних категорій (інфографіка).
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:10
А никого не смущает в этой таблице пропажа 2,3% пенсионеров ( 260 тыс чел) ? Исходя из этих данных (11 млн 40 тыс пенсионеров) МЕДИАННАЯ (не средняя) пенсия 2900 грн
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