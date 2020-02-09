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Гончарук розповів, ким хоче посилити Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:38
Пропонуємо до обговорення:
В Україні, крім віце-прем'єра з регіонального розвитку та економічних питань, може з'явитися віце-прем'єр з соціальних питань.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:39
Качество министров усилить не получается?
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