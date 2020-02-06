Раніше ми писали про те, що українська влада вважає діючу систему реєстрації місця проживання не відповідає сучасним реаліям.
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим принципом.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:14
Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим принципом.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:14
Сумбур якийсь вийшов. Почали про прописку, закінчили пререписом. Про що стаття?
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:18
Сохраняют для истории всех недовольных "инициативами" диджитализаторов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:40
Re: Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим.
Я против!!! Если введут по уведомительному принципу прописку, то проблема начнется у владельцев квартир/домов: постоянно мониторить состояние справки "состав семьи" квартиры, по прописанным начисляют вывоз мусора, также начисляют воду/канализацию у тех кого счетчиков нет, также лишат субсидии за лишних прописанных. Одним жизнь улучшат - другим ухудшат, а нужен баланс! Для прописки обязательно нужно согласие владельца, иначе будет хаос.
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