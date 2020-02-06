Раніше ми писали про те, що українська влада вважає діючу систему реєстрації місця проживання не відповідає сучасним реаліям.
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим принципом.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:14
Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим принципом.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:14
Сумбур якийсь вийшов. Почали про прописку, закінчили пререписом. Про що стаття?
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:18
Сохраняют для истории всех недовольных "инициативами" диджитализаторов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:40
Re: Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим.
Я против!!! Если введут по уведомительному принципу прописку, то проблема начнется у владельцев квартир/домов: постоянно мониторить состояние справки "состав семьи" квартиры, по прописанным начисляют вывоз мусора, также начисляют воду/канализацию у тех кого счетчиков нет, также лишат субсидии за лишних прописанных. Одним жизнь улучшат - другим ухудшат, а нужен баланс! Для прописки обязательно нужно согласие владельца, иначе будет хаос.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:02
субсидии и коммуналка это ещё мелочь в сравнении с тем что если без ведома хозяев квартирант пригласит в гости и пропишет циганский табор с детьми, которых по закону фиг выпишишь в никуда.
Либо у владельца квартиры должно быть также декларативное право выписать кого угодно без его ведома/согласия, либо прописка не должна давать ни каких прав/обязанностей.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:20
Re: Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим.
Ну от чого щось вигадують ? Ну була колись жорстка система прописки - без якої на роботу не брали , ну і так далі ... Зараз цього немає . А система все одно залишилася - в якомусь спотвореному вигляді . Купа народу у нас зараз живе в різних місцях , та ще й регулярно ці місця змінює . Ні перепису в таких умовах не провести , ні якоїсь реєстрації адекватної . Якось же світ живе без прописок . Чому не запозичити їх досвід . Всі у нас мають податковий номер - чому до нього не прив"язувати все ? Чи щось таке - подібне ...
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:23
Советские практики просто всем привычнее.
В той же Германии заявительный принцип давно и нет проблем.
При этом Вы сообщаете государству, где Вас искать. И если Вас там не окажется, Вам придется отвечать. В т.ч. и для целей воинского учета. Не надо ходить дополнительно в военкомат, Вы сообщили уже Ваше место жительства.
Владелец квартиры имеет право узнать, кто у него зарегистрирован и выписать любого. Так что зарегистрировать у Дубилета цыганский табор не выйдет :(
Если Вы обманули государство и это станет известно, Вас накажут. Никаких проблем это не вызывает. Просто людям непривычно.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:44
Потому как "советская армия".
Тут выше Германию упоминали -- так потому и "давно и нет проблем", что у них обязательного призыва не менее давно нет.
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