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Що читачі Finance.ua думають
про прописку за повідомчим...

Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:14

Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше ми писали про те, що українська влада вважає діючу систему реєстрації місця проживання не відповідає сучасним реаліям.

Дивися повний текст Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим принципом.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:14

Сумбур якийсь вийшов. Почали про прописку, закінчили пререписом. Про що стаття?
ovg
 
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  ovg написав:Сумбур якийсь вийшов. Почали про прописку, закінчили пререписом. Про що стаття?

Сохраняют для истории всех недовольных "инициативами" диджитализаторов :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:40

Re: Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим.

Я против!!! Если введут по уведомительному принципу прописку, то проблема начнется у владельцев квартир/домов: постоянно мониторить состояние справки "состав семьи" квартиры, по прописанным начисляют вывоз мусора, также начисляют воду/канализацию у тех кого счетчиков нет, также лишат субсидии за лишних прописанных. Одним жизнь улучшат - другим ухудшат, а нужен баланс! Для прописки обязательно нужно согласие владельца, иначе будет хаос.
Харьков
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:02

  Харьков написав:Я против!!! Если введут по уведомительному принципу прописку, то проблема начнется у владельцев квартир/домов: постоянно мониторить состояние справки "состав семьи" квартиры, по прописанным начисляют вывоз мусора, также начисляют воду/канализацию у тех кого счетчиков нет, также лишат субсидии за лишних прописанных. Одним жизнь улучшат - другим ухудшат, а нужен баланс! Для прописки обязательно нужно согласие владельца, иначе будет хаос.


субсидии и коммуналка это ещё мелочь в сравнении с тем что если без ведома хозяев квартирант пригласит в гости и пропишет циганский табор с детьми, которых по закону фиг выпишишь в никуда.
Либо у владельца квартиры должно быть также декларативное право выписать кого угодно без его ведома/согласия, либо прописка не должна давать ни каких прав/обязанностей.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:20

Re: Що читачі Finance.ua думають про прописку за повідомчим.

Ну от чого щось вигадують ? Ну була колись жорстка система прописки - без якої на роботу не брали , ну і так далі ... Зараз цього немає . А система все одно залишилася - в якомусь спотвореному вигляді . Купа народу у нас зараз живе в різних місцях , та ще й регулярно ці місця змінює . Ні перепису в таких умовах не провести , ні якоїсь реєстрації адекватної . Якось же світ живе без прописок . Чому не запозичити їх досвід . Всі у нас мають податковий номер - чому до нього не прив"язувати все ? Чи щось таке - подібне ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:23

Советские практики просто всем привычнее.
В той же Германии заявительный принцип давно и нет проблем.
При этом Вы сообщаете государству, где Вас искать. И если Вас там не окажется, Вам придется отвечать. В т.ч. и для целей воинского учета. Не надо ходить дополнительно в военкомат, Вы сообщили уже Ваше место жительства.
Владелец квартиры имеет право узнать, кто у него зарегистрирован и выписать любого. Так что зарегистрировать у Дубилета цыганский табор не выйдет :(
Если Вы обманули государство и это станет известно, Вас накажут. Никаких проблем это не вызывает. Просто людям непривычно.
mirval
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:44

  Puente написав:Ну от чого щось вигадують ? Ну була колись жорстка система прописки - без якої на роботу не брали , ну і так далі ... Зараз цього немає . А система все одно залишилася - в якомусь спотвореному вигляді . Купа народу у нас зараз живе в різних місцях , та ще й регулярно ці місця змінює . Ні перепису в таких умовах не провести , ні якоїсь реєстрації адекватної . Якось же світ живе без прописок . Чому не запозичити їх досвід . Всі у нас мають податковий номер - чому до нього не прив"язувати все ? Чи щось таке - подібне ...

Потому как "советская армия".
Тут выше Германию упоминали -- так потому и "давно и нет проблем", что у них обязательного призыва не менее давно нет.
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