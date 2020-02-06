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Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:14
Пропонуємо до обговорення:
У Державній митній службі разом з Міністерством юстиції працюють над текстом законопроекту щодо криміналізації контрабанди.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:15
А что там с Альпериным, а ?
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