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Нефьодов пропонує
криміналізувати контрабанду

Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:14

Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду

Пропонуємо до обговорення:
У Державній митній службі разом з Міністерством юстиції працюють над текстом законопроекту щодо криміналізації контрабанди.

Дивися повний текст Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду.
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А что там с Альпериным, а ?
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Ох эти сказочники, а снизить пошлины хотя бы до уровня польских не пробовали?
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