У Державній митній службі разом з Міністерством юстиції працюють над текстом законопроекту щодо криміналізації контрабанди.
Дивися повний текст Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:14
Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду.
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:13
Ох эти сказочники, а снизить пошлины хотя бы до уровня польских не пробовали?
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