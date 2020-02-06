|
|
ТОП-5 найпопулярніших внутрішніх рейсів 2019 року -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.
Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших внутрішніх рейсів 2019 року - Укрзалізниця
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93392
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|0
|
Пон 10 лют, 2020 16:29
R2
|
|13
|731
|
|
|2
|375
|