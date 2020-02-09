RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук: Якщо ринок землі
запрацює - розвіються міфи,...

Гончарук: Якщо ринок землі запрацює - розвіються міфи,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53

Гончарук: Якщо ринок землі запрацює - розвіються міфи,...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що коли в Україні запрацює ринок землі, то всі міфи, якими лякають суспільство, - розвіються.

Дивися повний текст Гончарук: Якщо ринок землі запрацює - розвіються міфи, якими лякають суспільство.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93393
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53

А если не развеются?..
sal
 
Повідомлень: 3750
З нами з: 25.03.16
Подякував: 748 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук розповів, ким хоче посилити Кабмін
R2 » Пон 10 лют, 2020 13:38
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 13:39
sal
Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 05 лют, 2020 12:29
68 3557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 11:33
_hunter
Як українці будуть отримувати субсидії після продажу землі
R2 » П'ят 07 лют, 2020 14:05
3 256
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 16:40
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.