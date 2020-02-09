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Гончарук: Якщо ринок землі запрацює - розвіються міфи,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що коли в Україні запрацює ринок землі, то всі міфи, якими лякають суспільство, - розвіються.
Дивися повний текст Гончарук: Якщо ринок землі запрацює - розвіються міфи, якими лякають суспільство
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53
А если не развеются?..
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