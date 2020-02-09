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Україні нікому продавати свою
нафту: експерти назвали...

Україні нікому продавати свою нафту: експерти назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:07

Україні нікому продавати свою нафту: експерти назвали...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Держслужби статистики, за 2019 рік державні і приватні компанії України видобули близько 1,6 млн тонн нафти.

Дивися повний текст Україні нікому продавати свою нафту: експерти назвали причини.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:07

Восстановить и модернизировать проще. Но лучше развивать атомные станции, тем более есть уже способы делать этот процесс абсолютно безопасным. На сколько я знаю, атомная реакция в атомных установках сейчас осуществляется ТОЛЬКО при работе вспомогательного электрооборудования (ускорителя). Если его отключить, то станция немедленно заглушится и перестанет работать как электромотор, которому отключили рубильник. Даже землетрясение, наводнение или цунами как в Японии не сможет снизить безопасность такой станции. Даже воровство топливных элементов не снизит общую безопасность такой станции для населения.

Другими словами уже не нужно механически засовывать какие-то графитовые стержни или еще что-то там в зону атомной реакции или обеспечивать постоянное охлаждение оборудования, так как атомная реакция сразу не прекращается после введения стержней, что стало в Японии причиной разрушения атомной станции в результате перегрева из-за вывода из строя землетрясением и цунами водяных насосных станций рядом со станцией.
buratinyo
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