Україні нікому продавати свою нафту: експерти назвали...

Додано: Пон 10 лют, 2020 16:07

Восстановить и модернизировать проще. Но лучше развивать атомные станции, тем более есть уже способы делать этот процесс абсолютно безопасным. На сколько я знаю, атомная реакция в атомных установках сейчас осуществляется ТОЛЬКО при работе вспомогательного электрооборудования (ускорителя). Если его отключить, то станция немедленно заглушится и перестанет работать как электромотор, которому отключили рубильник. Даже землетрясение, наводнение или цунами как в Японии не сможет снизить безопасность такой станции. Даже воровство топливных элементов не снизит общую безопасность такой станции для населения.



Другими словами уже не нужно механически засовывать какие-то графитовые стержни или еще что-то там в зону атомной реакции или обеспечивать постоянное охлаждение оборудования, так как атомная реакция сразу не прекращается после введения стержней, что стало в Японии причиной разрушения атомной станции в результате перегрева из-за вывода из строя землетрясением и цунами водяных насосных станций рядом со станцией.