За даними Держслужби статистики, за 2019 рік державні і приватні компанії України видобули близько 1,6 млн тонн нафти.
Дивися повний текст Україні нікому продавати свою нафту: експерти назвали причини.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:07
Україні нікому продавати свою нафту: експерти назвали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні нікому продавати свою нафту: експерти назвали причини.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:07
Восстановить и модернизировать проще. Но лучше развивать атомные станции, тем более есть уже способы делать этот процесс абсолютно безопасным. На сколько я знаю, атомная реакция в атомных установках сейчас осуществляется ТОЛЬКО при работе вспомогательного электрооборудования (ускорителя). Если его отключить, то станция немедленно заглушится и перестанет работать как электромотор, которому отключили рубильник. Даже землетрясение, наводнение или цунами как в Японии не сможет снизить безопасность такой станции. Даже воровство топливных элементов не снизит общую безопасность такой станции для населения.
Другими словами уже не нужно механически засовывать какие-то графитовые стержни или еще что-то там в зону атомной реакции или обеспечивать постоянное охлаждение оборудования, так как атомная реакция сразу не прекращается после введения стержней, что стало в Японии причиной разрушения атомной станции в результате перегрева из-за вывода из строя землетрясением и цунами водяных насосных станций рядом со станцией.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:38
buratinyo
Ключевые слова:
- Осталось только легализовать - под каким соусом, это уже вопрос третий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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