З 1 липня по 31 грудня 2019 року було повідомлено про підозру 84 топ-корупціонерам.
Дивися повний текст За друге півріччя 2019 року НАБУ та САП оголосили підозру 84 топ-корупціонерам.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:29
За друге півріччя 2019 року НАБУ та САП оголосили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За друге півріччя 2019 року НАБУ та САП оголосили підозру 84 топ-корупціонерам.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:29
84 топ-коррупционерам!!! Можно говорить о 8000 - 10 000 !!! а конкретные фамилии???
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