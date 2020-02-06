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За друге півріччя 2019 року
НАБУ та САП оголосили...

За друге півріччя 2019 року НАБУ та САП оголосили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:29

За друге півріччя 2019 року НАБУ та САП оголосили...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня по 31 грудня 2019 року було повідомлено про підозру 84 топ-корупціонерам.

Дивися повний текст За друге півріччя 2019 року НАБУ та САП оголосили підозру 84 топ-корупціонерам.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:29

84 топ-коррупционерам!!! Можно говорить о 8000 - 10 000 !!! а конкретные фамилии???
mapamapa
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