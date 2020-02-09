RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці назвали достатній
рівень зарплати для міністрів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:12

Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31 609 грн.

Дивися повний текст Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93398
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:13

Начальники Управлений больше получают..
sal
 
Повідомлень: 3754
З нами з: 25.03.16
Подякував: 748 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україні нікому продавати свою нафту: експерти назвали...
R2 » Пон 10 лют, 2020 16:07
1 24
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 16:07
buratinyo
Українці не готові миритися з високими зарплатами...
R2 » Пон 10 лют, 2020 07:09
8 267
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 12:43
Finguru
Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 05 лют, 2020 12:29
68 3567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 11:33
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.