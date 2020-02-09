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Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31 609 грн.
Дивися повний текст Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів (інфографіка)
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:13
Начальники Управлений больше получают..
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