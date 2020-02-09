Рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31 609 грн.
Дивися повний текст Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:12
Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали достатній рівень зарплати для міністрів (інфографіка).
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:29
Опрашивали, наверное, людей, работающих на минималку и для которых 30 тыс. грн. - уже недостижимые деньги. В теории, министром должен быть профессионал в конкретной отрасли. Соответственно, и з/п должна быть на уровне топ-менеджеров. Но кто у Украине идет в министры за зарплату работать?
|