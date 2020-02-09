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В Україні можливе зменшення
ставок за іпотекою до 10%

В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:14

В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%

Пропонуємо до обговорення:
Іпотека може бути в районі 10%.

Дивися повний текст В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15

По оценкам Льва Парцхаладзе, чтобы удовлетворить потребность – около 6 млн граждан, в Украине необходимо построить еще 2 млрд кв. м.





В Украинских реалиях, появление "доступной" ипотеки приведет лишь к росту цен на недвигу и дальнейшей закредитованности населения, не более того :oops:
Михалыч
 
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