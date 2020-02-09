Іпотека може бути в районі 10%.
Дивися повний текст В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:14
В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15
В Украинских реалиях, появление "доступной" ипотеки приведет лишь к росту цен на недвигу и дальнейшей закредитованности населения, не более того
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