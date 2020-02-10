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В Україні можливе зменшення
ставок за іпотекою до 10%

В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:14

В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%

Пропонуємо до обговорення:
Іпотека може бути в районі 10%.

Дивися повний текст В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15

За оцінками Лева Парцхаладзе, щоб задовольнити потребу – близько 6 млн громадян, в Україні необхідно побудувати ще 2 млрд кв. м.

“Порятунок – це іпотечне кредитування. Але у нас сьогодні іпотека під 20-24% річних, це практично неможливо. Хто бере, себе заганяє в борги”, – підкреслив він.





В Украину, появление "доступной" ипотеки приведет лишь к росту цен на недвигу и росту закредитованности населения :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:02

Я выплачиваю ипотеку, квартиру банк Аркада не стоит уже больше года, по Укрбуду дела тоже не очень оптимистичные, получается очень доступный воздух рекламирует государство, понараздают кредитов, загонят людей в кабалу, а гарантий на получение самой квартиры не будет!
sm0973184499
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:03

Хотят еще раз надуть пузырь. Вернее 2 пузыря, земельный и строительный.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:05

  p_a_l написав:Хотят еще раз надуть пузырь. Вернее 2 пузыря, земельный и строительный.

Низкая ипотека - благо для экономики. Как и любые кредиты под нормальные проценты.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:13

  Волгарь написав:
  p_a_l написав:Хотят еще раз надуть пузырь. Вернее 2 пузыря, земельный и строительный.

Низкая ипотека - благо для экономики. Как и любые кредиты под нормальные проценты.


Низкпя ипотека - не драйвер развития экономики, а следствие хорошего состояния экономики. Иначе можно было бы поставить % ипотеки 0.01 и ждать, когда экономика взлетит :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:26

  PasserBy написав:
  Волгарь написав:
  p_a_l написав:Хотят еще раз надуть пузырь. Вернее 2 пузыря, земельный и строительный.

Низкая ипотека - благо для экономики. Как и любые кредиты под нормальные проценты.


Низкпя ипотека - не драйвер развития экономики, а следствие хорошего состояния экономики. Иначе можно было бы поставить % ипотеки 0.01 и ждать, когда экономика взлетит :)

Более чем странное суждение. Ипотека дается банками, а банк - это организация торгующая деньгами, зарабатывающая на разнице в стоимости привлеченных и выданных в кредит средств. Чтобы выдавать кредиты под 10% банк (с учетом резервов) должен платить по депозитам не более 6% годовых.
Если выдавать кредиты под 2-3 процента, ставка привлечения должна быть около 0,5% годовых.
Благо же для экономики состоит в том, что при выдаче ипотеки банки могут привлекать ресурсы на очень длительный срок под 100%-ые гарантии возврата (недвижимость), а строительство - это и кредиты, и стройматериалы, и мебель, и инженерное оборудование для домов, и новая социальная инфраструктура, т.е. все, что двигает экономику вперед.
Не говоря о социальном развитии общества и повышении жизненных стандартов.
А когда ипотека - КАБАЛА, соответственно и результат негативный.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:31

  Михалыч написав:
В Украину, появление "доступной" ипотеки приведет лишь к росту цен на недвигу и росту закредитованности населения :?


Это не только в Украине так. Практически везде по миру так. Надувание ценового пузыря и долги в наследство детям.
detec
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:47

Re: В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%

  Волгарь написав:Чтобы выдавать кредиты под 10% банк (с учетом резервов) должен платить по депозитам не более 6% годовых.Если выдавать кредиты под 2-3 процента, ставка привлечения должна быть около 0,5% годовых.


Это если банк берёт деньги у Центробанка. В классической модели банк берёт депозит в 100 грн., и при норме резервирования 10% - раздаёт уже 1000 грн. в качестве кредитов. Процент по кредиту может равняться проценту депозита или выше - банк хорошо заработает, если дают ликвидный залог под сумму кредита. Другое дело, если кредиты не возвращают, а вкладчики требуют деньга назад.
detec
 
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