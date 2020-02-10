Іпотека може бути в районі 10%.
Дивися повний текст В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:14
В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15
В Украину, появление "доступной" ипотеки приведет лишь к росту цен на недвигу и росту закредитованности населения
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:02
Я выплачиваю ипотеку, квартиру банк Аркада не стоит уже больше года, по Укрбуду дела тоже не очень оптимистичные, получается очень доступный воздух рекламирует государство, понараздают кредитов, загонят людей в кабалу, а гарантий на получение самой квартиры не будет!
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:03
Хотят еще раз надуть пузырь. Вернее 2 пузыря, земельный и строительный.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:05
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:13
Низкпя ипотека - не драйвер развития экономики, а следствие хорошего состояния экономики. Иначе можно было бы поставить % ипотеки 0.01 и ждать, когда экономика взлетит
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:26
Более чем странное суждение. Ипотека дается банками, а банк - это организация торгующая деньгами, зарабатывающая на разнице в стоимости привлеченных и выданных в кредит средств. Чтобы выдавать кредиты под 10% банк (с учетом резервов) должен платить по депозитам не более 6% годовых.
Если выдавать кредиты под 2-3 процента, ставка привлечения должна быть около 0,5% годовых.
Благо же для экономики состоит в том, что при выдаче ипотеки банки могут привлекать ресурсы на очень длительный срок под 100%-ые гарантии возврата (недвижимость), а строительство - это и кредиты, и стройматериалы, и мебель, и инженерное оборудование для домов, и новая социальная инфраструктура, т.е. все, что двигает экономику вперед.
Не говоря о социальном развитии общества и повышении жизненных стандартов.
А когда ипотека - КАБАЛА, соответственно и результат негативный.
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:31
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:47
Re: В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10%
Это если банк берёт деньги у Центробанка. В классической модели банк берёт депозит в 100 грн., и при норме резервирования 10% - раздаёт уже 1000 грн. в качестве кредитов. Процент по кредиту может равняться проценту депозита или выше - банк хорошо заработает, если дают ликвидный залог под сумму кредита. Другое дело, если кредиты не возвращают, а вкладчики требуют деньга назад.
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