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На зарплату шахтарям
направили ще 163 млн гривень

На зарплату шахтарям направили ще 163 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:19

На зарплату шахтарям направили ще 163 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 10 лютого 2020 року, вугледобувним підприємствам направлено 163 млн гривень для погашення заборгованості по заробітній платі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Дивися повний текст На зарплату шахтарям направили ще 163 млн гривень.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:19

а за ноябрь простили
grabenko_roman_82
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