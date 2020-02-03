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На зарплату шахтарям направили ще 163 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 10 лютого 2020 року, вугледобувним підприємствам направлено 163 млн гривень для погашення заборгованості по заробітній платі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:19
а за ноябрь простили
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