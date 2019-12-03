RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Озвучено строки впровадження
електронного військового квитка

Озвучено строки впровадження електронного військового квитка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:36

Озвучено строки впровадження електронного військового квитка

Пропонуємо до обговорення:
передає Радіо Свобода.

Дивися повний текст Озвучено строки впровадження електронного військового квитка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93398
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:37

Украина - единственная в мире страна с полностью оцифрованым населением
sal
 
Повідомлень: 3754
З нами з: 25.03.16
Подякував: 748 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент затвердив строки проведення призовів до армії...
R2 » Чет 16 січ, 2020 17:19
3 645
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 15:58
blueiceua
Яків Воронін: проблема скасування військового збору. Що...
R2 » Сер 20 лис, 2019 14:56
3 343
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 11:48
Конрад Карлович
В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
R2 » Вів 03 гру, 2019 15:23
9 506
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 12:42
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.