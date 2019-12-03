передає Радіо Свобода.
Дивися повний текст Озвучено строки впровадження електронного військового квитка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:36
Озвучено строки впровадження електронного військового квитка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Озвучено строки впровадження електронного військового квитка.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:37
Украина - единственная в мире страна с полностью оцифрованым населением
|