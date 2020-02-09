Фундаментальних факторів для зміцнення нацвалюти, на жаль, немає. Українська модель економіки як була сировинної, так сировинної і залишилася.
Дивися повний текст Експерт розповів, які фактори підсилюють девальваційні процеси.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:40
Експерт розповів, які фактори підсилюють девальваційні...
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Дивися повний текст Експерт розповів, які фактори підсилюють девальваційні процеси.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:40
Какой-то неправильный эксперт. Все остальные эксперты и министры уже больше полугода видят укрепление гривны от фундаментальных факторов, а у него почему-то нет.
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