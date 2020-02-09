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Експерт розповів, які фактори
підсилюють девальваційні...

Експерт розповів, які фактори підсилюють девальваційні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:40

Експерт розповів, які фактори підсилюють девальваційні...

Пропонуємо до обговорення:
Фундаментальних факторів для зміцнення нацвалюти, на жаль, немає. Українська модель економіки як була сировинної, так сировинної і залишилася.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:40

Какой-то неправильный эксперт. Все остальные эксперты и министры уже больше полугода видят укрепление гривны от фундаментальных факторов, а у него почему-то нет.
moveton
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