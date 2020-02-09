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Скільки заробляють фрілансери
в Україні (опитування)

Скільки заробляють фрілансери в Україні (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:03

Скільки заробляють фрілансери в Україні (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Середні погодинні ставки українських фрілансерів в деяких індустріях суттєво відстають від світових.

Дивися повний текст Скільки заробляють фрілансери в Україні (опитування).
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