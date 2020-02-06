Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, щоб закінчити дискусії про виплату премій і зарплат.
Дивися повний текст Коболєв пропонує приватизувати \"Нафтогаз\", щоб закрити питання високих премій.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 18:14
Коболєв пропонує приватизувати "Нафтогаз", щоб закрити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв пропонує приватизувати \"Нафтогаз\", щоб закрити питання високих премій.
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:05
это он именно за такой стиль менеджмента получает такие премии? создать новую проблему, чтобы не нужно было решать предыдущую.... аплодирую стоя
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