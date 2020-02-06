RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболєв пропонує приватизувати
"Нафтогаз", щоб закрити...

Коболєв пропонує приватизувати "Нафтогаз", щоб закрити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:14

Коболєв пропонує приватизувати "Нафтогаз", щоб закрити...

Пропонуємо до обговорення:
Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, щоб закінчити дискусії про виплату премій і зарплат.

Дивися повний текст Коболєв пропонує приватизувати \"Нафтогаз\", щоб закрити питання високих премій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93402
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:14

Да ну, проще уволить Коболева с друзьями :)
Igorten
 
Повідомлень: 3758
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:05

это он именно за такой стиль менеджмента получает такие премии? создать новую проблему, чтобы не нужно было решать предыдущую.... аплодирую стоя :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 03.02.13
Подякував: 303 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:18

Виглядає,як цинічний і ненажерливий кіт.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Toyota пропонує придбати автомобіль з пробігом за...
R2 » П'ят 07 лют, 2020 10:10
5 656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 15:19
Ірина_
Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду
R2 » Пон 10 лют, 2020 15:14
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 15:15
Igorten
Зеленський пропонує узаконити нелегальні заводи з... 1, 2, 3
R2 » Чет 06 лют, 2020 10:46
24 1297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 11:28
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15410)
10.02.2020 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.