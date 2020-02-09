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Cadillac представив новий
позашляховик (фото)

Cadillac представив новий позашляховик (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:24

Cadillac представив новий позашляховик (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Cadillac представила позашляховик Escalade нового покоління на спеціальному заході в Лос-Анджелесі. Продажі автомобіля на місцевому ринку стартують цього літа. Ціни на новинку будуть названі пізніше. Збірку машини налагодять на заводі в Арлінгтоні (штат Техас).

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