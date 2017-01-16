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Cadillac представив новий позашляховик (фото)
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Додано: Пон 10 лют, 2020 18:24
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Cadillac представила позашляховик Escalade нового покоління на спеціальному заході в Лос-Анджелесі. Продажі автомобіля на місцевому ринку стартують цього літа. Ціни на новинку будуть названі пізніше. Збірку машини налагодять на заводі в Арлінгтоні (штат Техас).
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Додано: Пон 10 лют, 2020 18:24
зачем горизонтальные фары сделали?
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Ромасик
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:41
Ромасик написав:
зачем горизонтальные фары сделали?
Горизонтальных не вижу... вижу вертикальные. По ним ночью на трассе издалека хорошо габариты определять.
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