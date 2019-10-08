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Нацбанк дозволить українцям
самостійно обирати, у якому...

Нацбанк дозволить українцям самостійно обирати, у якому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:05

Нацбанк дозволить українцям самостійно обирати, у якому...

Пропонуємо до обговорення:
Це дасть можливість українцям самостійно відкривати рахунок у будь-якому банку для отримання заробітної плати

Дивися повний текст Нацбанк дозволить українцям самостійно обирати, у якому банку отримувати зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:06

то-то у прихвата клиентская база пополнится
gorobezus
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