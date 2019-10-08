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Нацбанк дозволить українцям самостійно обирати, у якому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Це дасть можливість українцям самостійно відкривати рахунок у будь-якому банку для отримання заробітної плати
Дивися повний текст Нацбанк дозволить українцям самостійно обирати, у якому банку отримувати зарплату
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R2
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:06
то-то у прихвата клиентская база пополнится
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gorobezus
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