Це дасть можливість українцям самостійно відкривати рахунок у будь-якому банку для отримання заробітної плати
Дивися повний текст Нацбанк дозволить українцям самостійно обирати, у якому банку отримувати зарплату.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 19:05
Нацбанк дозволить українцям самостійно обирати, у якому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк дозволить українцям самостійно обирати, у якому банку отримувати зарплату.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:12
Мне кажется, что приват наоборот потеряет клиентов. А вот монобанк получит своё законное пополнение
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:15
А где можно посмотреть статистику сколько принудительно засунутых в какой банк, чтобы не только "казалось"? Потому что лично меня в своё время пристегивали к Укрсоцбанку. Коллега в Востоке. С теми, кому безальтернативно навязали Приватбанк, почему-то не знаком.
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